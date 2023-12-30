Москва, 30 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Государственный фонд «Защитники Отечества» организовал поездку на Кремлёвскую ёлку 1000 детей ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщила 30 декабря пресс-служба организации.

Фонд «Защитники Отечества»

Дети посетили не только праздничную театрализованную программу, им показали Красную площадь, свозили на экскурсию на ВДНХ и в музей Победы.

«Я первый раз на такой большой елке. Все так волшебно и красиво! Очень понравились герои в необычных костюмах. Мы побывали в настоящей сказке», — поделилась впечатлениями Варвара из Твери.

Кремлевскую ёлку проводят с 1962 года. Перед представлением дети в фойе встречаются со сказочными персонажами. Все дети также получают подарки от главного Деда Мороза страны.

Как сообщало ИА Регнум, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что Новый год можно будет встретить в 21 парке города. Всего администрация подготовила порядка 200 праздничных мероприятий. Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно.