Видное, Московская область, 30 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Подозреваемому в убийстве отца журналиста Владимира Легойды Романа Легойды избрали меру пресечения. Заседание состоялось 30 декабря в Видновском городском суде Московской области.

Суд арестовал 25-летнего мужчину на два месяца. Он останется под стражей до 29 февраля 2024 года.

В региональной прокуратуре сообщили, что подозреваемый признал вину, также раскрыл детали преступления. Так, по его словам, он решил украсть у пенсионера деньги и попросил подвезти до банкомата.

«Когда потерпевший согласился, обвиняемый напал на него и нанёс множественные колото-резаные ранения. После похитил имеющиеся у пожилого мужчины денежные средства», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, труп Романа Легойды нашли вечером 29 декабря в овраге. По версии следствия, его убили при разбойном нападении.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в убийстве. Это ранее судимый за разбой 25-летний Адам Щербаков. По данным источника Telegram-канала «112», его судили за разбой и дали девять лет, он также вступил в ЧВК, позднее его амнистировали.

Мужчина заявил следствию, что его целью было ограбление. 25-летний местный житель столкнулся с сопротивлением со стороны Романа, поэтому произошло убийство. Подозреваемый сообщил, что нанёс 90-летнему Легойде ножевые ранения, а затем избавился от тела недалеко от деревни Чурилково. После расправы он похитил у мужчины 100 тыс. рублей.

Предполагаемому убийце Легойды следователи предъявили обвинения по статьям о разбое и использовании заведомо подложного документа.