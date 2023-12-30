Белгород, 30 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле центра Белгорода со стороны украинских формирований возросло до шести человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на местные экстренные службы.

Кадр из видео

Помимо этого отмечается, что ранения получили 24 местных жителя.

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Как сообщало ИА Регнум, по предварительной информации, озвученной губернатором региона Вячеславом Гладковым, в результате обстрела вечером 30 декабря погибли двое детей. Ещё четверо взрослых получили осколочные ранения. Ракеты попали в жилой сектор. Позднее он уточнил, что один из украинских снарядов попал в спорткомплекс в посёлке Уразово Валуйского городского округа. Информации о пострадавших нет, в Уразово повреждение в результате обстрела получила ЛЭП. Сотрудники МЧС потушили все возникшие после обстрела возгорания. Звучавшую в городе пожарную тревогу отменили.