Москва, 30 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена пугают последствия политического провала в отношении Украины, сообщил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Zuma/ТАСС Президент США Джо Байден

«Будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом <…> Думаю, что они очень боятся», — отметил эксперт.

В интервью Вольф заявил, что Белый дом сделал ставку на Украину в конфликте с Россией, но потерпел фиаско. Как считает Вольф, это обернётся серьезными последствиями для Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, провал Украины признают как на Западе, так и в Киеве. Так, 30 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что совещание главы киевского режима Владимира Зеленского о выстраивании усиленной линии обороны вдоль границы с Россией свидетельствует о тупиковой ситуации на фронте.

В Киеве также заявили, что военное руководство до сих пор не составило план ведения боевых действий в 2024 году.

Агентство Bloomberg сообщило в ноябре, что среди украинцев растут разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления ВСУ.

Отставной генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос 30 декабря признал, что Россия превосходит Украину в производстве вооружения, в том числе крылатых ракет. Он раскритиковал чиновников за то, что они больше заботятся о политике.