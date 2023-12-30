Ташкент, 30 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Российская шахматистка Валентина Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу. По окончании 17 туров она набрала 14 очков, гарантировав себе первенство.

Владимир Астапкович/РИА Новости Российская шахматистка Валентина Гунина

Второй стала представительница Швейцарии Александра Костенюк. Тройку победителей замкнула украинка Анна Музычук, проигравшая россиянке.

Чемпионат мира по блицу проходит в Самарканде с 29 по 30 декабря, до этого — с 26 по 28 декабря — там же проходил чемпионат мира по рапиду.

ИА Регнум сообщало 28 декабря, что победительницей чемпионата мира по рапиду стала шахматистка из России Анастасия Боднарук.

На тай-брейке она обыграла представительницу Индии Хампи Конеру. На третьем месте оказалась китайская шахматистка Лэй Тинцзе. По итогам 11 туров все три шахматистки набрали по 8,5 очка. Благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили Боднарук и Конеру.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в пятый раз стал чемпионом мира по рапиду. Победитель получит $60 тыс., серебряный призер — $50 тыс., бронзовый — $40 тыс.

Рапид — быстрая игра в шахматы — предполагает, что каждый игрок должен сделать все ходы за фиксированный промежуток времени, ограниченный 10 и 60 минутами. Блиц — более короткая партия, чем рапид. Каждому игроку на обдумывание ходов отводится менее 10 минут.