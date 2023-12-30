Берлин, 30 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Западные страны недооценили военный потенциал России. Её военно-технические возможности оказались выше, чем думали на Западе. Об этом в интервью Suddeutsche Zeitung заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он подчеркнул, что Запад не отдавал себе отчёта в том, что России, несмотря на драконовский санкционный режим, удастся нарастить и расширить свой ВПК, а также увеличить производственные мощности.

Также западные страны не ожидали, что Россия сможет привлечь такую поддержку со стороны союзников — Китая или стран Глобального Юга.

«Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то [Россия] и его сможет использовать в военных целях», — сказал генерал.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские предприятия в разы увеличили производство оружия, наиболее востребованного в зоне спецоперации. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение войск, многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост, добавил он.

Военный обозреватель Марцин Яблонски в статье для издания Interia отметил, что Украину ждут большие проблемы из-за начала производства Россией новейших мобильных реактивных систем залпового огня «Возрождение». Их способность одновременно запускать ракеты и ставить минные поля не предвещает украинцам ничего хорошего, сказал эксперт.