Лондон, 30 декабря, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Компания Eurostar временно остановила движение поездов в железнодорожном тоннеле под Ла-Маншем, соединяющем Великобританию с континентальной Европой, из-за подтопления на одном из участков пути, сообщила 30 декабря пресс-служба предприятия.

«Поезда сегодня отменены из-за временного закрытия части пути недалеко от Лондона», — говорится в сообщении.

В расписании говорится, что рейсы отменили с 06:31 по местному времени (09:31) и все последующие 27 рейсов в оба направления в течение 30 декабря. На рейсы на 31 декабря свободных билетов нет.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года в тоннеле под Ла-Маншем вышел из строя и остановился поезд, идущий из Франции в Великобританию. Из-за этого там на пять часов застряли сотни пассажиров. Причиной аварии стало срабатывание сигнализации в поезде по неизвестной причине.