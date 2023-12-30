Белгород, 30 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной атаки. Об этом 30 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Соцсети

«В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что опасность сохраняется.

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Как сообщало ИА Регнум, в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ в ночь с 29 на 30 декабря погиб один человек. Снаряд попал точно в частный жилой дом. Среди пострадавших также десятилетний ребёнок. Он получил осколочное ранение средней степени тяжести. Кроме того, осколком ранило женщину. Ещё один пострадавший получил осколочные ранения головы, а другой оказался контужен.

Также при обстреле повреждения получила система водообеспечения в Белгороде.

Днём 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Гладков также отметил попадание в жилой сектор.

Днём ранее российские военные уничтожили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. В этот момент из-за отражения атаки погиб один человек, ещё один человек пострадал.