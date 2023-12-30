Москва, 30 декабря, 2023, 15:40 — ИА Регнум. В России впервые осудили за госизмену подростка, который в несовершеннолетнем возрасте собирал информацию для украинской армии, сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Адыгея.

Иван Шилов ИА REGNUM

Несовершеннолетний собирал информацию для ВСУ о войсковой части Майкопа.

«В период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года гражданин, ещё будучи в несовершеннолетнем возрасте, находясь на территории города Майкопа <…> осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование места дислокации войсковой части Министерства обороны России», — говорится в сообщении.

После этого подросток посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет направлял файлы на адрес почтового ящика представителя иностранного государства.

Во время заседания суда молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд решил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. В день вынесения приговора обвиняемый уже достиг совершеннолетнего возраста.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии автора нескольких Telegram-каналов Феликса Елисеева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за госизмену и публичные призывы к терроризму. Дело рассматривали в закрытом режиме. Однако в пресс-службе инстанции заявили, что подсудимый признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.