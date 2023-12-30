Белгород, 30 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Кадры последствий ракетного удара ВСУ по центру Белгорода появились в распоряжении ИА Регнум.

Соцсети. Кадр из видео

В ролике с места событий видны горящие автомобили и повреждённые здания. Несколько попаданий ВСУ пришлись на объекты городской инфраструктуры, никак не связанные с российскими войсками. Над городом поднялся чёрный дым от пожаров.

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Как сообщило ИА Регнум, по предварительной информации, озвученной губернатором области Вячеславом Гладковым, в результате обстрела погибли двое детей. Ещё четверо взрослых получили осколочные ранения. Ракеты попали в жилой сектор. Более подробную информацию губернатор пообещал сообщить позже. Перед этим стало известно о массированном ударе по городу украинскими войсками, в результате которого погиб один человек и также четверо пострадали. Среди них есть десятилетний ребёнок.