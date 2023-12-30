Александровский район, Ставропольский край, 30 декабря, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Водитель без прав устроил дорожную аварию на Ставрополье, в результате которой погибли два человека, сообщили 30 декабря в пресс-службе региональном госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Ставропольского края

«В Александровском округе водитель-бесправник нарушил правила обгона и спровоцировал встречное столкновение, в результате которого два человека погибли и двое ранены», — сообщили в ведомстве.

Столкновение произошло примерно в семь часов утра на 47-м километре трассы Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. Спровоцировал столкновение водитель автомобиля «Лада-Гранта» — 21-летний жители Грачевского округа, в машине с ним находился пассажир.

Совершая обгон, водитель не убедился в безопасности манёвра, и, выехав на встречку, произвёл столкновение с автомобилем ВАЗ-2109. Два 22-летних жителя Ставрополя — водитель и пассажирка «девятки» — погибли.

Водитель и пассажир «Гранты» попали в реанимацию с тяжёлыми травмами. Выяснилось, что у жителя Грачевского округа никогда не было водительского удостоверения. У него взяли на анализ кровь для установления состояния опьянения.

По факту автомобильной аварии проходит проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре три подростка погибли в Бурятии в дорожной аварии, спровоцированной водителем без прав — 21-летней девушкой.

Водитель без прав ехала на Honda Accord, не справилась с управлением и насмерть сбила девочку и двух мальчиков в посёлке Николаевский. Ещё одного 15-летнего юношу госпитализировали в состоянии комы.