Киев, 30 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Россия превосходит Украину в производстве вооружения, в том числе крылатых ракет. Об этом 30 декабря заявил отставной генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

Денис Абрамов/РИА Новости

«Я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми», — заявил он.

Он отметил, что, несмотря на ложь властей киевского режима, одна только российская компания сумела поставить Вооружённым силам России более тысячи крылатых ракет, чего не способны сделать предприятия на Украине. В этой связи он раскритиковал чиновников за то, что они больше заботятся о политике, а не помогают ВСУ.

Как сообщало 29 декабря ИА Регнум, российские военные нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины в период с 23 по 29 декабря. В Минобороны России подчеркнули, что все цели поразили. В ведомстве уточнили, что удары нанесли по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники Вооружённых сил Украины.

Кривонос 23 декабря признал тяжёлую ситуацию для украинских войск в Харьковской области на купянском направлении. Тогда он заявил, что Киев не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений.