Марьинка, ДНР, 30 декабря, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации отразили за минувшие сутки атаки ВСУ в районе освобождённой Марьинки, сообщил 30 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы и Марьинка ДНР», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что российские средства ПВО сбили в зоне СВО 35 украинских дронов в районах Марьинки, посёлков Спорное и Верхнеторецкое в ДНР, а также в Херсонской области — в районе Новой Каховки, сёл Бабино, Каиры, Васильевка и Малая Лепетиха.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил о полном освобождении Марьинки от украинской армии президенту Владимиру Путину. Как отметил глава Минобороны, освобождение Марьинки позволит российским военным эффективнее защищать Донецк.

Путин поручил наградить отличившихся в освобождении Марьинки от ВСУ российских военныхгосударственными наградами.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 декабря заявил, что пока рано говорить о планах восстанавливать разрушенную Марьинку. Однако то, что город будут восстанавливать, очень вероятно. Освобождение Марьинки обезопасило несколько районов Донецка.