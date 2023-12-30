Брисбен, Австралия, 30 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Ядовитая змея прервала матч квалификации на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене 30 декабря. В матче между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом она выползла прямо на корт.

Global Look Press/Pseudonaja

Как сообщает издание The Guardian, для поимки змеи вызвали сотрудников службы безопасности. Им удалось изловить пресмыкающееся, им оказалась 50-сантиметровая восточная коричневая змея. После этого игра Тима и Маккейба завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Тима. В финале австриец сыграет с победителем матча между австралийцем Омаром Ясикой и итальянцем Джулио Дзеппьери.

Как сообщало ИА Регнум 29 июня, в подмосковном Домодедове на ребёнка напала ядовитая змея. Инцидент произошёл в садовом товариществе, мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Как заявили в областном минздраве, это был уже второй за неделю случай, когда гадюки кусали детей, обе встречи со змеями произошли в СНТ.