Москва, 30 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ольха» в Харьковской области Украины. Об этом сообщил на брифинге 30 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в районе населённого пункта Липцы уничтожена пусковая установка РСЗО «Ольха», — заявил военный.

Помимо этого российские военные перехватили 35 украинских беспилотников, 15 снарядов систем «Ольха» и HIMARS и три ракеты HARM.

Как сообщало ИА Регнум 27 декабря, начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на купянском направлении ВС России отразили три контратаки ВСУ, заставив их отступить. В частности, мотострелковые соединения при содействии артиллерии пресекли атаки штурмовиков ВСУ в районе села Синьковка в Харьковской области, после чего нанесли шесть ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ в районах Синьковки, Песчаного и Берестового.