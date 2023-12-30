Москва, 30 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отказался направлять поздравительные телеграммы по случаю Нового года и Рождества американскому коллеге Джо Байдену и руководителям других западных стран. Список лидеров, которых поздравил российский лидер, 30 декабря опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В перечне нет поздравлений в адрес глав Японии, Великобритании и других недружественных стран. Из государств, входящих в ЕС, Путин поздравил только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

При этом российский лидер направил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Сербии Александру Вучичу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Путин также поздравил председателя Китая Си Цзиньпина и лидеров остальных стран, входящих в БРИКС, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу, а также президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди.

Кроме того, поздравления от Путина получили лидеры Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев, а также главы стран СНГ и ряда других дружественных государств Азии, Африки и Америки.