Париж, 30 декабря, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Деятели культуры во Франции выступили с осуждением актёра Жерара Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Открытое письмо подписали более 600 представителей культурной сферы. Текст обращения опубликовало онлайн-издание Mediapart.

Photoagency Interpress/Global Look Press Жерар Депардье

В числе осудивших Депардье и тех, кто его поддерживают, ― французские певицы Имани и Луан Эмера, актрисы Жюдит Шемла и Клотильда Эм и другие актёры, художники, писатели, музыканты, карикатуристы, юмористы и режиссёры.

Они подчеркнули, что те, кто защищает Депардье, включая президента Франции Эммануэля Макрона, будто «плюют в лицо» всем жертвам сексистского и сексуального насилия.

Подписавшиеся отметили важность работы правосудия и призвали не оставаться безучастными. По их словам, неравнодушные должны высказаться и «пролить свет на правду». По мнению авторов, нужно перестать преуменьшать серьёзность высказываний и поступков, подобных тем, которые совершил Депардье.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря британская газета The Guardian написала, что в документальном фильме «Депардье: падение огра» говорится, что Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого представители французской кино− и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актёром.

Депардье 14 декабря лишили ордена Квебека, являющегося высшей наградой франкоязычной канадской провинции Квебек, за «скандальные сексистские высказывания». Это стало первым в истории таким случаем.

На фоне обвинений в сексуальном насилии 16 декабря Депардье отказался от своего ордена Почётного легиона. Как заявили адвокаты актёра, он передал награду в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак после её угроз о возможном лишении артиста ордена.

Ранее 50 деятелей культуры Франции, в том числе актёр Пьер Ришар и модель Карла Бруни, вступились за Жерара Депардье.

В открытом письме к общественности семья французского актёра отметила, что их часто шокируют комментарии родственника, которые он делает в публичном пространстве, но при этом он скромен и деликатен в общении с близкими людьми. Близкие выразили поддержку актёру и полную уверенность в его невиновности.