Украина, 30 декабря, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье 30 декабря прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Также издание сообщило, ссылаясь на местные паблики, о взрывах в Днепропетровске. Эти сообщения СМИ опубликовало на фоне действующего во всех регионах Украины режима воздушной тревоги.

Минобороны России о нанесении каких-либо ударов по объектам в подконтрольном ВСУ Запорожье и в Днепропетровской области не сообщало.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 29 декабря украинские СМИ публиковали информацию о взрывах в ряде регионов, в том числе во Львове, Одессе, Днепропетровске, Сумах.

В Киеве разрушения получил район военного завода «Артём». По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе получил повреждение объект критической инфраструктуры, где после взрыва вспыхнул пожар.