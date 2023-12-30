Видное, Московская область, 30 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Убийце отца журналиста Владимира Легойды предъявили обвинения по статьям о разбое и использовании заведомо подложного документа. Об этом стало известно 30 декабря.

СК РФ

«25-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 90-летнего местного жителя, в использовании заведомо подложного документа и разбое», — заявили в управлении СК.

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Обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что совершил убийство с целью завладеть деньгами. После убийства он похитил у отца Легейды 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, труп Романа Легойды нашли вечером 29 декабря. По версии следствия, его убили при разбойном нападении, тело обнаружили в овраге. На следующий день полиция задержала подозреваемого в убийстве. Мужчина заявил следствию, что его целью было ограбление. 25-летний местный житель столкнулся с сопротивлением со стороны Романа, поэтому произошло убийство. Подозреваемый сообщил, что нанёс 90-летнему Легойде ножевые ранения, а затем избавился от тела недалеко от деревни Чурилково.