Москва, 30 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа Легойды задержали, сообщила 30 декабря официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

РИА Новости/Мария Девахина Владимир Легойда

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — говорится в сообщении.

Раскрыта личность подозреваемого

Стала известна личность подозреваемого в убийстве отца Легойды. По данным Telegram-канала «112», это ранее судимый за разбой 25-летний Адам Щербаков. По данным источника, мужчину судили за разбой. Ему дали девять лет, он также вступил в ЧВК и был амнистирован.

На допросе подозреваемый рассказал следователям, что не собирался убивать пенсионера. Щербаков рассказал, что встретил 90-летнего мужчину у магазина. Пенсионер согласился его подвезти. Щербаков хотел отнять деньги и угнать машину. Однако Легойда дал отпор.

Злоумышленник также рассказал, что после убийства выбросил тело в овраг и скрылся. При обыске в доме у преступника нашли часть похищенных денег.

В ближайшее время Щербакова отправят в СИЗО.

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Соболезнования семье Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Владимиру и Галине Легойде, в котором выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Романа Легойды.

Соболезнования Владимиру Легойде также выразил глава российских католиков архиепископ Павел Пецци. Он сообщил, что с глубокой скорбью узнал о трагической гибели Романа Тимофеевича и просит милосердного Бога о вечной памяти для Романа, об утешении для близких погибшего.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее страшной трагедией для семьи Владимира Легойды. В этой связи дипломат выразила глубочайшие соболезнования и слова поддержки, столь необходимые в такой момент.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря у обочины в городе Видном в Московской области нашли тело Романа Легойды. Тело обнаружили неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково. Экспертиза показала множественные раны и повреждения в области головы на теле мужчины.

Трагический инцидент произошёл днём во время прогулки мужчины с внуком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося. По поручению главы СК Александра Бастрыкина ход расследования находится на контроле в Центральном аппарате ведомства.

По версии следствия, у Легойды похитили 100 тысяч рублей.

Владимир Легойда — глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, временно исполняющий обязанности главы пресс-службы патриарха. Культуролог, политолог и религиовед, профессор, главный редактор религиозного журнала «Фома».