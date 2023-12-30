Москва, 30 декабря, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством папу Римского Франциска. Об этом 30 декабря сообщили на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Папа Франциск

«Глава Российского государства отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости», — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду на то, что неустанная деятельность понтифика будет и впредь способствовать укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря президент России Владимир Путин также поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров стран БРИКС, а также ряда государств Азии, Африки и Америки. Путин направил поздравления, в частности, главам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама и Кубы.

Папа Римский Франциск 25 декабря обратился к верующим с благословением «Urbi et Orbi» («К городу и к миру») по случаю Рождества по григорианскому календарю. Он призвал сказать «да» миру и «нет» войне, поскольку войны знаменуют собой «поражение без победителей и непростительную глупость».