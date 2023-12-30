Москва, 30 декабря, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом ряд мировых лидеров, сообщили 30 декабря в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2024 годом глав зарубежных государств и правительств», — сообщили в Кремле.

Поздравления получили в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Поздравляя Лукашенко, Путин обратил внимание на то, что в 2023 году две страны вместе преодолевали испытания и успешно противодействовали враждебной политике коллективного Запада. Москве и Белоруссии удалось укрепить институты Союзного государства и создать хорошие заделы для дальнейшего продвижения взаимовыгодной интеграции.

В поздравлении Вучичу Путин сделал акцент на том, что отношения Москвы и Белграда, несмотря на непростую международную обстановку, развиваются в конструктивном ключе. Президент России выразил готовность к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Поздравляя президента Абхазии Аслана Бжанию, Путин назвал высоким уровень отношений Москвы и Сухума. Это подтвердила октябрьская встреча двух лидеров в Сочи. Президент России выразил готовность наращивать сотрудничество и укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности.

Поздравил президент также азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, заявив, что в 2023 году две страны успешно развивали союзнические отношения. Российский лидер выразил надежду на продолжение плодотворной совместной работы по вопросам двусторонних отношений и по вопросу упрочения мира и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Также поздравления получили президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян. Путин в поздравлении выразил уверенность в том, что и Москва, и Ереван заинтересованы в дружественных союзнических отношениях.

«В новогоднем послании премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Путин сделал акцент на том, что в минувшем году, несмотря на непростую международную обстановку, удалось сохранить позитивную динамику российско-венгерских отношений», — сообщили в Кремле.

Президент России из европейских лидеров поздравил только Вучича и Орбана. Президенту США Джо Байдену Путин поздравлений не отправил.

Поздравил президент России также лидеров БРИКС: председателя КНР Си Цзиньпина, президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди, президента Бразилии Луиса Лулу да Силву и президента ЮАР Сирила Рамафосу.