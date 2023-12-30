Санкт-Петербург, 30 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Мужчина надругался над 14-летним подростком в маршрутном такси, следовавшем из Санкт-Петербурга в Лодейное поле. Инцидент произошёл вечером 28 декабря. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известия/Александр Казаков

Источник уточнил, что мужчина работает в одном из вузов северной столицы, ему 52 года. Из-за произошедшей драки на место происшествия вызвали полицию. Мужчину задержали.

Как сообщало 11 декабря ИА Регнум, в Томске друзья-мигранты из Узбекистана надругались над 15-летней школьницей. Они затащили её в автосервис, где заставили вступить в половую связь.

Через день после этого 15-летняя пострадавшая обратилась в полицию, рассказав о произошедшем. Через пару часов правоохранители задержали 23-летнего студента университета и его безработного 21-летнего друга.

По данным оперативников, они оба знали о том, что девятикласснице 15 лет. Их задержали, в отношении них возбудили уголовные дела за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.