Москва, 30 декабря, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В Москве избили 56-летнего журналиста Павла Лобкова. Об этом пострадавший рассказал на своей странице в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя избитого во дворе на Патриках», — написал журналист.

Других подробностей происшествия он не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, в августе двое мужчин напали на журналистов ВГТРК. Инцидент произошёл в Москве в квартире на Касимовской улице. Съёмочная группа 17 августа делала репортаж о так называемых профессиональных соседях. Тогда двое мужчин, находившихся в квартире, применили силу к журналистам, пытаясь помешать их законной профессиональной деятельности. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.