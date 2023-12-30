Севастополь, 30 декабря, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил 30 декабря подробности отражения атаки надводного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Громкие звуки, которые были слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Развожаев добавил, что, по информации военных, в трёх километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолётов уничтожили безэкипажный катер.

Как сообщало 30 декабря ИА Регнум, в российском оборонном ведомстве заявили, что силы ВМФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море. В Минобороны сообщили, сообщили, что российские военные в северо-западной части акватории Чёрного моря в 10:00 мск зафиксировали движение в направлении Крыма украинского безэкипажного катера. Цель уничтожили из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

Это не первая попытка ВСУ атаковать Крым с помощью безэкипажного катера. Так, 1 декабря в Минобороны России заявили об уничтожении в западной части акватории Чёрного моря шедшего в сторону Крыма украинского катера.

Экипажи кораблей Черноморского флота 23 декабря провели учения по отражению атак украинских дронов на гражданские объекты Севастополя.