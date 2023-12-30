Женева, Швейцария, 30 декабря, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Отправка гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» возобновилась после того, как её приостановили на несколько дней из-за удара Израиля по палестинской стороне погранперехода. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передал телеканал CNN.

30 декабря в регион въехал в общей сложности 81 грузовик с продовольствием и медикаментами. Машины прибыли как через КПП «Керем-Шалом» из Израиля, так и через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из Египта.

При этом в ООН пожаловались, что этот объём недостаточен.

«Объём помощи остается ужасающе недостаточным <…> это невозможная ситуация для людей в секторе Газа», ― говорится в заявлении УКГВ.

В ООН отметили, что большие объемы помощи невозможны из-за военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа. Израиль же в ответ утверждает, что причиной затруднений является неспособность посредников ООН «идти в ногу с темпами».

В управлении напомнили, что до 7 октября в сектор Газа ежедневно отравляли в среднем 455 грузовиков с коммерческими товарами.

Как сообщало ИА Регнум, власти Израиля начали операцию «Железные мечи» против ХАМАС после того, как 7 октября страна подверглась ракетной атаке из сектора Газа, а также проникновению боевиков на территорию Израиля.

После гуманитарной паузы, начавшейся 24 ноября, боевые действия в секторе Газа возобновились 1 декабря. С этой даты власти Израиля запретили въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе анклава с Египтом, до дальнейшего уведомления. Кроме того, израильские власти дали указание незамедлительно очистить КПП «Рафах» от грузовиков, стоящих с палестинской стороны.

Самолёт МЧС России 11 декабря доставил 17,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Самолёт Ил-76 привёл продовольствие, лекарства, одеяла, одежду — всё это передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые, в свою очередь, переправили гумпомощь в Газу.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини 14 декабря заявил, что Газа стала непригодна для жизни. Он добавил, что после возобновления боевых действий 1 декабря ООН потеряла доступ в северную часть сектора Газа. Кроме того, инфраструктура уничтожена и на юге анклава, в Рафахе.