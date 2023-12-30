Москва, 30 декабря, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В московском районе Строгино водитель Nissan сбил 80-летнюю женщину во дворе дома и уехал с места ДТП, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

СК РФ

Инцидент произошёл на улице Исаковского. Водитель иномарки сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом. На опубликованных прокуратурой кадрах видно, что машина наехала на человека. Когда женщина упала, водитель вышел, увидел, что произошло, а затем сел за руль и уехал.

«Водитель, не дождавшись сотрудников правоохранительных органов, покинул место ДТП. Первую помощь пострадавшей оказали случайные похожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Отмечается, что 67-летний водитель иномарки причинил тяжкий вред здоровью женщины. Его привлекут к ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ), сообщили в прокуратуре.

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