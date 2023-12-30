Киев, 30 декабря, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Внештатная советница главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк в 2000-х годах работала в России актрисой и певицей. Об этом 30 декабря сообщило издание «Страна. ua».

Соцсети Алла Мартынюк и Валерий Залужный

Издание уточнило, что 39-летняя Мартынюк училась актёрскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, а 2002 году уехала в российскую столицу, где строила карьеру певицы: два года она была солисткой группы «Сливки».

Четыре года спустя Мартынюк дебютировала в российском комедийном боевике «Ненасытные».

Также в Москве она вышла замуж за россиянина, в браке у неё родилась дочь. На Украину женщина вернулась в 2008 году после развода. В 2014 году Мартынюк поддержала майдан, а с началом конфликта в Донбассе стала волонтёром.

Как сообщало ИА Регнум, Залужный с 28 декабря уволил свою внештатную советнику Аллу Мартынюк, которая днём ранее заявила о неизбежности смерти для украинских военнослужащих. Главком ВСУ подчеркнул, что внештатные советники не имеют полномочий публично высказываться от его имени.

Ранее помощница Валерия Залужного Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV призвала родителей сограждан призывного возраста и военнообязанных не беспокоиться о том, что их дети идут на фронт, так как, по её словам, смерть на поле боя является достойной.

У Залужного уже появилась новая помощница Татьяна Ефремова, на что иронично отреагировала депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Известно, что Ефремова активно ведёт соцсети, где постоянно публикует фото из кабинета главкома ВСУ, а также собственные селфи, где подражает модным блогерам, складывая губы «уточкой».