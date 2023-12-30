Видное, Московская область, 30 декабря, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в убийстве Романа Легойды, отца бывшего пресс-секретаря патриарха Владимира Легойды, заявил, что его целью было ограбление, сообщил 30 декабря Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«25-летний местный житель признался, что пытался ограбить Романа Легойду, но тот оказал сопротивление», — сообщил канал.

Подозреваемый сообщил, что нанёс 90-летнему Легойде ножевые ранения, а затем избавился от трупа недалеко от деревни Чурилково: он бросил тело в овраг у дороги к реке Пахре.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в овраге у обочины в городе Видном в Подмосковье нашли тело Романа Легойды. На теле эксперты обнаружили множественные колото-резаные раны, а также повреждения в области головы.

По факту убийства возбудили уголовное дело. По версии следствия, у Легойды похитили 100 тысяч рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемого задержали.

При обыске у подозреваемого нашли часть похищенных денег.