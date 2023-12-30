Банда-Ачех, Индонезия, 30 декабря, 2023, 09:09 — ИА Регнум. У побережья Индонезии 30 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 414 км к юго-западу от города Банда-Ачех, расположенном на острове Суматра. Население города — 250 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на десятиметровой глубине. Данных о пострадавших и разрушениях нет, угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря на Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 107 км от Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.

Днём ранее, 27 декабря, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Иркутской области.