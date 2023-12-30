Германия, 30 декабря, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Один человек погиб и один сильно пострадал в массовом ДТП на западе Германии, сообщило 30 декабря агентство DPA.

Global Look Press

Дорожная авария с участием 16 транспортных средств — грузовика и 15 легковушек — произошла поздно вечером 29 декабря в районе города Боркен (Северный Рейн-Вестфалия).

На момент ДТП в городе шёл град. Машины столкнулись на трассе возле границы с Нидерландами. Один человек погиб, пострадавшего госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря в массовом ДТП в турецком городе Сакарье погибли 11 и пострадали 59 человек. Из-за тумана на трассе столкнулись семь транспортных средств.