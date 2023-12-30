Следствие показало видео с подозреваемым в убийстве отца Владимира Легойды
СК РФ: подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды признался в преступлении
Москва, 30 декабря, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве Романа Легойды признался в совершении этого преступления в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области, которое распространило запись допроса.
Потерпевший являлся отцом Владимира Легойды — председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Романа Легойду нашли убитым 29 декабря в городе Видном в Подмосковье.
После преступления полиция задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в случившемся. На допросе у следователей задержанный признался, что подошёл к пенсионеру и стал угрожать ему ножом, требуя отдать деньги.
Затем между мужчинами завязалась борьба и преступник убил пожилого человека.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Романа Лейгоды. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход расследования находится на контроле в Центральном аппарате СК РФ.