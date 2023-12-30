Москва, 30 декабря, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве Романа Легойды признался в совершении этого преступления в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области, которое распространило запись допроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Потерпевший являлся отцом Владимира Легойды — председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Романа Легойду нашли убитым 29 декабря в городе Видном в Подмосковье.

После преступления полиция задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в случившемся. На допросе у следователей задержанный признался, что подошёл к пенсионеру и стал угрожать ему ножом, требуя отдать деньги.

Затем между мужчинами завязалась борьба и преступник убил пожилого человека.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Романа Лейгоды. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход расследования находится на контроле в Центральном аппарате СК РФ.