Москва, 30 декабря, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшись от вступления страны в БРИКС, показал проамериканскую модель поведения, заявил сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале в субботу, 30 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Милей и Байден

«Аргентина отныне становится важной «точкой сравнения». Заявив о полной ориентации на США и об отказе от сближения с Россией и Китаем… Милей превращает её [Аргентину] в некую проамериканскую модель поведения в современном мире», — говорится в сообщении.

При этом Пушков указал на катастрофическое текущее экономическое положение Аргентины, которое удастся исправить только в случае, если США «зальют Аргентину деньгами», что покажет, что модель, избранная Милеем, провалится на глазах у всего мира.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря президент Аргентины Хавьер Милей объявил об отказе страны от членства в БРИКС. По информации портала Infobae, глава государства письменно уведомил об этом президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, а также премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и президента ЮАР Сирила Рамафосу.

Позднее аргентинское издание La Nacion сообщило, что в этих письменных обращениях Хавьер Милей попросил лидеров стран БРИКС организовать встречу для обсуждения развития отношений между странами.