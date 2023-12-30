Москва, 30 декабря, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность открыть на Южном Кавказе «второй фронт» против России, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

Lord Mountbatten Михаил Галузин

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», — сказал он в интервью «РИА Новости» 30 декабря, подчеркнув, что подобные планы США в корне противоречат подлинным интересам народов региона.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс.

Позднее, 21 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к участникам конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие» обвинил в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе Францию, которая, по его словам, поддерживает сепаратистские тенденции и вооружает Армению, навязывая военную политику. Также, по мнению Алиева, Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена СБ ООН.