Москва, 30 декабря, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков проанализировал итоговый предновогодний брифинг, который провел министр финансов России Антон Силуанов. В своем выступлении министр подчеркнул, что доходы и расходы федерального бюджета превысили планируемые показатели, в то время как нефтегазовые доходы остались на уровне плана. По мнению эксперта, именно доходы от нефтегазового бюджета создают основу для роста экономики. Свою позицию он изложил в колонке для газеты «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Первый аргумент, который приводит Крутаков, — это концентрация на данных, демонстрирующих, что Россия «слезла с нефтяной иглы». Эксперт подчеркивает, что доходы от нефтегаза составляют около трети от общего объема налоговых поступлений. Таким образом, энергетика создает базу для экономического роста при любой экономике, в том числе и цифровой, так как эта отрасль создает первичную стоимость, на которой строится мировая цепочка производства прибавочной стоимости.

Тем самым нефтяная отрасль формирует стартовые доходы бюджета, которые являются источником роста госзаказа для обрабатывающей промышленности, пишет Крутаков. Он добавляет, что импортозамещение в нефтегазовой отрасли создает новые производства и рабочие места в стране, например, в рамках таких программ как Северный морской путь.

Кроме того, по мнению эксперта, нефть и газ представляют собой две разных отрасли, в которых действует разная система налогообложения и разные уровни выполнения плана по доходам, о котором докладывал министр. Крутаков подчеркивает, что нефтяные доходы почти в три раза больше газовых налогов, а налоговый прирост перекрывает за счет непропорционального роста нефтяных налогов относительно недоимок из газовой отрасли.

Таким образом Мифин выполняет свои задачи, и общий бюджет сходится. Однако, пишет эксперт, речь идет не о разбивке на нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, а о необходимости смены подхода в финансовой политике и переходе от бюджетной логики к инвестиционной.

В качестве примера Крутаков приводит разницу между банковской и нефтяной отраслью. Для банков, которые являются институциональной средой экономики и бизнеса, главный показатель — это не рост прибыли, а рост объемов кредитования. Это представляет собой отвлечение инвестиционного ресурса из экономики страны, то есть значительное снижение ненефтегазовых поступлений в бюджет.

В свою очередь, в нефтяной отрасли уровень фискальных изъятий зависит от рыночных индикаторов — цены на нефть, курс рубля. Единственным фискальным платежом банков является налог на прибыль. Этот налог в банковской сфере в три раза ниже, чем в нефтяной отрасли. По мнению эксперта, это речь идет о прямом изъятии средств из реального сектора экономики страны в пользу программ роста банковской сферы.

Из планируемого налогового прироста от нефтегазовой отрасли в 2,6 трлн руб. более половины будет получено, по расчетам Минфина, за счет изменения налогового режима, то есть роста налоговой нагрузки. Эксперт добавляет, что более 90% этого повышения придется именно на нефтяную, а не на «нефтегазовую» отрасль.

Так, Минфин «режет» налогами в первую очередь нефтяную отрасль, которая и создает основные эффекты роста экономики страны, заключает эксперт. По его мнению, это демонстрирует, что стратегия экономического роста подчинена фискальной конъюнктуре, а не вытекает из политических вызовов. Финансовая политика должна обеспечивать расширение возможностей страны, а не ограничивать их бюджетной статьей.