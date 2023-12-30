Берлин, 30 декабря, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Россия наращивает возможности своего военно-промышленного комплекса, несмотря на жёсткую санкционную политику со стороны западных стран, и может использовать в военных целях даже лампочки холодильников, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ Кристиан Фрейдинг в интервью Suddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА Регнум ВПК РФ

«Даже если эти государства (Китай и страны глобального Юга. — Прим. ред.) будут поставлять только освещение для холодильников, то Россия и его сможет использовать в военных целях», — заявил офицер.

Он подчеркнул, что Германия, как и другие западные страны, при введении санкций не смогли отдать себе отчёт о реальных возможностях российского военно-промышленного комплекса, регулярно наращивающего и расширяющего свои производственные мощности.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Вооружённые силы России, согласно материалам Министерства обороны об итогах 2023 года, получили в уходящем году свыше 20 миллионов различных боеприпасов, 250 самолётов и вертолётов, 57 кораблей, а также 617 единиц стрелкового оружия и экипировки. Кроме того, для средств противовоздушной обороны было поставлено более 7200 зенитных управляемых ракет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь заявил о кратном росте производства вооружения. В ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России Мишустин отметил, что производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло в три раза, авиационной техники и беспилотников — в два раза, автомобилей — почти в три раза.