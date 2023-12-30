Наступивший 675-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новыми атаками украинских дронов самолётного типа на российские территории. По данным Минобороны, 32 беспилотника были уничтожены в воздухе и перехвачены в ночь на 30 декабря над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

О серии попыток террористов Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с помощью БПЛА известил 30 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз. В обшей сложности к утру в небе над Брянском, а также Навлинскиом и Брянским районами были уничтожены девять дронов и беспилотный авиационный комплекс-разведчик.

Не обошлось без трагедии в Белгороде. Как сообщил в Telegram-канале 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания одного из снарядов ВСУ в частный жилой дом погиб мужчина. Ещё четыре человека, в том числе ребёнок, получили ранения.

Белгород. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина — Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

«У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу», — пояснил глава Белгородской области.

Повреждение автомобиля в Белгороде в результате атаки ВСУ — Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

По его словам, различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля и городская система водообеспечения.

Уточнённая информация по массированному обстрелу города Белгорода — Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

Минобороны РФ уточнило, что в ночь с 29 на 30 декабря над Белгородской областью были уничтожены 13 реактивных снарядов ВСУ.

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