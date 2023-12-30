Купянск, Украина, 30 декабря, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Связисты 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России развернули на купянском направлении сеть связи длиной свыше одной тысячи километров. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Специалисты войск связи подразделений 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск развернули сеть управления войсками общей протяжённостью свыше тысячи километров», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что в рамках сети были организованы узлы связи как по линейным и спутниковым, так и по радиорелейным каналам и станциям. Кроме того, за линиями связи, протянувшимися паутиной проводов и сигналов на сотни километров, регулярно следят связисты группировки.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря Министерство обороны России сообщило о существенных успехах российских военных на купянском направлении. За неделю военнослужащим удалось улучшить положение по переднему краю, отразив при этом 27 атак Вооружённых сил Украины и поразив подразделения противника в районах Новосёловского (ЛНР), Купянска, Синьковки, Ивановки и Петропавловска (Харьковская область). В результате боевых действий ВСУ за неделю потеряли до 265 военнослужащих, один танк, одну бронированную машину пехоты, 18 автомобилей и пять артиллерийских орудий.