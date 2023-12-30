Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Погибших среди мирных жителей Украины удалось бы избежать, если бы украинские военные не использовали свою систему противовоздушной обороны (ПВО), заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности этой всемирной организации.

Un.org Василий Небензя

Так он ответил на высказывание постпреда Британии Барбары Вудворд, которая обвинила российских военных в ударах по украинских гражданским объектам. Она добавила, что жертв среди мирного населения было бы больше, если бы не применение ПВО.

Небензя назвал эти слова британского дипломата циничными.

«Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было», — сказал он.

Российский постпред уточнил, что украинские зенитные ракеты промахиваются или сбиваются с курса, падая на жилые дома и гражданские объекты. Небензя отметил, что Россия предостерегает Британию от заявлений по поводу поставки Киеву ещё ста подобных снарядов.

Он добавил, что люди не погибали бы, если бы Украина не нарушала международного гуманитарного права.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вудворд заявила о том, что Британия посылает Украине ещё «сотни» ракет для системы ПВО. Она привела информацию, которую огласил британский министр обороны Грант Шаппс.

После этого министерство обороны королевства уточнило, что Лондон поставит Киеву примерно 200 ракет для систем ПВО в рамках нового пакета.