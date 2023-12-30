Белград, 30 декабря, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Сторонники студенческой организации «Борьба», поддерживающей оппозиционную коалицию «Сербия против насилия», начали устанавливать палатки на перекрёстке улиц в центре Белграда, где расположены здания МИД и министерстве государственного управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Согласно данным телеканала N1, протестующие перекрыли движение на улице Кнеза Милоша и намерено оставаться в палаточном лагере на протяжение 24 часов. Они рассчитывают, что за это время министерство госуправления республики выполнит требование оппозиции и обнародует данные из избирательных списков, так как, по их мнению, на прошедших выборах имело место манипуляция со списком избирателей.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря в Белграде прошло очередное шествие оппозиционной коалиции. На улицы в центре Белграда и у здания избирательной комиссии Сербии собралось более тысячи человек. Протестующие призывали пройти маршем к Палате правосудия и требовали отпустить задержанных на предыдущих митингах.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя протесты в Сербии, обвинил страны Запада в попытке организовать в стране революцию. По его словам, именно НАТО и Евросоюз намерены провести в Сербии смену власти для установления «вассального режима».