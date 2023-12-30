Вашингтон, 30 декабря, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Российский промышленный сектор в декабре рос самыми быстрыми темпами за почти семь последних лет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Standard & Poor’s (S&P) Global.

Иван Шилов ИА Регнум Российская промышленность

Так, глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре. В публикации уточняется, что это был самый высокий показатель с января 2017 года.

Кроме того, в промышленности увеличился объём новых заказов. В S&P отметили, что указанная ситуация сложилась на фоне большого клиентского спроса на внутреннем рынке, низкого уровня безработицы и снижения инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября агентство Bloomberg выпустило статью, в которой говорилось, что российская экономика практически вернулась к состоянию, в котором она пребывала до февраля 2022 года, когда Запад стал вводить большие пакеты санкций против РФ из-за специальной военной операции.

Авторы публикации отмечают, что Россия смогла компенсировать ущерб от введённых в отношении её ограничений. Кроме того, страна смогла защитить свою валюту, а также поддержать рост собственной экономики и потребительского спроса, что вместе со значительными государственными расходами позволило банкам и предприятиям процветать.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика имеет достаточный запас прочности, чтобы не только хорошо себя чувствовать, но и развиваться. Он отметил, что устойчивость финансово-экономической сферы РФ стала неожиданностью для многих стран.