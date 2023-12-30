В МИД Великобритании заявили об отказе признать «голодомор» геноцидом
Лондон, 30 декабря, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Правительстве Великобритании не намерено признавать «голодомор» геноцидом украинского народа, заявили в Министерстве иностранных дел страны, указав на то, что подобные решения должны принимать компетентные судебные органы.
«Голодомор был ужасной катастрофой, вызванной человеческим фактором. Давняя позиция Великобритании заключается в том, что любое решение по поводу того, имел ли место геноцид, должен выносить компетентный суд после изучения всех доказательств», — заявил заместитель главы британского внешнеполитического ведомства Тарик Ахмад.
Как предавало ИА Регнум, 7 июля 2023 года депутат от партии «Демократы 66» в парламенте Нидерландов Шурд Шурдсма сообщила, что нижняя палата парламента признала «голодомор» геноцидом украинского народа. В июне эту трагедию геноцидом также признала палата депутатов Люксембурга, о чём заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министерство иностранных дел России, комментируя принятие Национальным собранием Франции резолюции о признании «голодомора» 1932–1933 годов «геноцидом украинского населения», заявило, что руководство страны готово пойти на откровенные спекуляции ради убеждения своих граждан в необходимости продолжении конфликта на Украине.