Лондон, 30 декабря, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Правительстве Великобритании не намерено признавать «голодомор» геноцидом украинского народа, заявили в Министерстве иностранных дел страны, указав на то, что подобные решения должны принимать компетентные судебные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Голодомор был ужасной катастрофой, вызванной человеческим фактором. Давняя позиция Великобритании заключается в том, что любое решение по поводу того, имел ли место геноцид, должен выносить компетентный суд после изучения всех доказательств», — заявил заместитель главы британского внешнеполитического ведомства Тарик Ахмад.

Как предавало ИА Регнум, 7 июля 2023 года депутат от партии «Демократы 66» в парламенте Нидерландов Шурд Шурдсма сообщила, что нижняя палата парламента признала «голодомор» геноцидом украинского народа. В июне эту трагедию геноцидом также признала палата депутатов Люксембурга, о чём заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел России, комментируя принятие Национальным собранием Франции резолюции о признании «голодомора» 1932–1933 годов «геноцидом украинского населения», заявило, что руководство страны готово пойти на откровенные спекуляции ради убеждения своих граждан в необходимости продолжении конфликта на Украине.