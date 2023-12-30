Москва, 30 декабря, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Военные планы украинских властей потерпели фиаско и в ближайшее время Киев ждут «самые плохие новости», заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН, трансляция которого ведётся на YouTube-канале организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Военные планы киевского режима потерпел тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причём вне зависимости то того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи», — сказал Небензя, обращаясь к представителям Украины и её западных союзников.

Дипломат подчеркнул, что попытка решить украинский конфликт на поле боя потерпела провал, так как военная победа над Россией изначально являлась абсолютно недостижимой целью. По мнению Небензи, у Украины уже никогда не будет достаточного количества ресурсов для того, чтобы удерживать ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, ранее авторы сербского издания «Политика» предположили, что Украина в случае продолжения конфликта может потерять Харьковскую область, Одессу и ряд других территорий на западе страны. По их мнению, существенные территориальные потери ожидают Киев в связи с сокращение финансирования со стороны Соединённых Штатов Америки и Европейского союза.