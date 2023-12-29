Анкара, 30 декабря, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Матч за Суперкубок Турции между футбольными клубами «Галатасарай» и «Фенебахче» отменили за десять минут до начала из-за запрета властей Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщило издание NTVSpor.

Football.ua Болельщики «Фенербахче»

По информации источника, местные власти не разрешили командам выйти на поле в футболках с изображение первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Отмечается, что футболисты также планировали спеть государственный гимн Турции и почтить минутой молчания память погибших турецких солдат, однако организаторы отказались включить турецкий гимн.

Матч должен был начаться в 20:45 по московскому времени на стадионе «Аль-Авваль» в Эр-Рияде. Согласно данным телеканала Haberturk, руководство клубов приняло решения вернуться в Стамбул.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Федерация футбола Турции объявила о решении отложить матчи во всех лигах страны после избиения арбитра встречи 15-го тура регулярного чемпионата «Анкарагюджю» — «Ризеспор» Халила Умута Мелера. В пресс-службе организации подчеркнули, что все виновные будут наказаны самым суровым образом.