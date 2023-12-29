Вашингтон, 30 декабря, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединённых Штатов Америки одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских 155-миллиметровых снарядов M107 на сумму в 147,5 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Госсекретарь [США Энтони Блинкен — ред.] пришёл к заключению и предоставил Конгрессу детальное подтверждение наличия чрезвычайных обстоятельств, требующих немедленной продажи Израилю перечисленных товаров военного назначения», — говорится в заявлении.

Согласно документу, речь идёт о передаче Израилю осколочно-фугасных снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на сумму в 147,5 миллиона долларов со складов Пентагона. Отмечается, что одобрение сделки отвечает «ключевым национальным интересам США».

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря входящее в структуру Пентагона агентство оборонного сотрудничества сообщило, что Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых 122-миллиметровых снарядов M830A1 и сопутствующего оборудования на общую сумму в 106,5 миллиона долларов. В ведомстве отметили, что одобрение сделки никак не повлияет на боеспособность американских вооружённых сил.