Белгород, 30 декабря, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Один человек погиб и четыре получили ранения в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ в ночь с 29 на 30 декабря. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены», — написал он.

Среди пострадавших есть ребёнок 10 лет. Он получил осколочное ранение средней степени тяжести.

Кроме того, осколком ранило женщину. Ещё один пострадавший получил осколочные ранения головы, а другой — оказался контужен.

Взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу, а несовершеннолетнего — в детскую областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, по словам Гладкова, в 10 частных жилых домовладениях выбило окна, а один из них частично разрушен. Также оказались повреждены два автомобиля.

Помимо этого, при обстреле повредилась система водообеспечения в Белгороде. Аварийные службы определяют места повреждений, чтобы провести восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вячеслав Гладков проинформировал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.

После этого, Минобороны РФ объявило об уничтожении в Белгородской области 13 снарядов, запущенных украинской реактивной системой залпового огня (РСЗО). По данным ведомства, это произошло 39 декабря в 23 часа по местному времени (совпадает с московским).