Белгород, 30 декабря, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 13 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью в ночь с 29 на 30 декабря, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

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«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о снарядах к реактивным системам залпового огня (РСЗО). Попытка атаки произошла примерно в 23 часа по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей при подлёте к Белгороду. Он также написал об одном погибшем и одном раненом в регионе.

Днём 29 декабря Минобороны объявило об уничтожении в небе над Белгородской областью трёх украинских ракет HARM американского производства.