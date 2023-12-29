На подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Губернатор Гладков: на подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Белгород, 29 декабря, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили несколько воздушных целей при подлёте к Белгороду, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Министерство обороны РФ|РИА Новости
По словам главы региона, их сбила система противовоздушной обороны (ПВО) России.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он.
Гладков уточнил, что во время отражения атаки погиб один человек. Кроме того, ещё один человек пострадал.
Губернатор также проинформировал, что оперативные службы проверяют информацию о произошедшем. Глава региона добавил, что выехал на место случившегося.