Белгород, 29 декабря, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили несколько воздушных целей при подлёте к Белгороду, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Министерство обороны РФ|РИА Новости

По словам главы региона, их сбила система противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

Гладков уточнил, что во время отражения атаки погиб один человек. Кроме того, ещё один человек пострадал.

Губернатор также проинформировал, что оперативные службы проверяют информацию о произошедшем. Глава региона добавил, что выехал на место случившегося.