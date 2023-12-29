Брянск, 29 декабря, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор уточнил, что дрон удалось обезвредить в Навлинском районе.

«Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Навлинским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

В результате отражения атаки пострадавших и разрушений нет. Это уже третий по счёту БПЛА сбитый за день в регионе, о котором проинформировал Богомаз.

Два других беспилотника, по информации губернатора, были уничтожены в небе над Стародубским муниципальным округом и Унечским районом области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 29 декабря, об уничтожении БПЛА над Брянской областью объявило Минобороны России. Его сбили в 18:00 по московскому времени (совпадает с местным). В ведомстве не уточнили, где упал дрон.

29 декабря в Белгородском районе Белгородской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка». В результате случившегося никто не пострадал.

Всего за сутки, по данным властей Белгородской области, украинские военные пять раз атаковали территорию региона.