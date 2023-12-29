Москва, 29 декабря, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Роспотребнадзор обвинил ночной клуб «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, его работу могут приостановить на 90 суток.

Михаил Терещенко/ТАСС

Ведомство обвинило владельцев клуба в нарушении статьи 6.6. КоАП РФ, предусматривающей несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в ресторанах, барах и других пунктов общепита.

«Санкция вменяемой организации статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», — сообщил ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки. Её признали виновной в нарушении организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Вечеринка состоялась 20 декабря, на ней было около 200 гостей в откровенных нарядах. Фото и видео с мероприятия широко разошлись по Сети.

Многие звёзды, посетившие скандальную вечеринку, после волны возмущения в обществе стали публиковать видеообращения с извинениями. Покаялись Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и Ольга Орлова. Также извинилась и Ивлеева.

При этом у участников начались проблемы. Лефортовский суд 27 декабря счёл вечеринку в «Мутаборе» пропагандой нетрадиционных отношений в ходе заседания по делу рэпера Vacio (Николай Васильев), пришедшего на вечеринку в одном носке.

27 декабря стало известно, что ряд артистов, посетивших мероприятия Ивлеевой, вырежут из новогодних телепередач. Милявская заявила, что осталась без концертов.